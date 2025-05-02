Вероника Кудерметова рассказала, что особенно ей понравилось в рекорде Овечкина в НХЛ

Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова ответила на вопрос, следила ли она за рекордом российского хоккеиста и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Я знала, что рекорд приближается, и, когда уже была кульминация, конечно, следила за всем этим в соцсетях. Всё было трогательно в плане того, что его мама приехала, жена, дети. Хорошую речь он сказал, что «мы, русские, это сделали», поэтому это здорово, что такие личности из нашей страны», — сказала Кудерметова в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.