Вероника Кудерметова назвала кумира из другого вида спорта, который был для неё примером

Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова ответила на вопрос о представителях других видов спорта, которые вдохновляют её на подвиги.

«Сейчас таких личностей нет, но в своё время я очень увлекалась борьбой, смешанными единоборствами. Хабиб, наш, Нурмагомедов впечатлял своими победами, трудом, поэтому я всегда говорю, что отчасти папа (Эдуард Кудерметов — хоккеист «Ак Барса» в 1990-х. — Прим. «Чемпионата») прививал мне дисциплину с самого детства, но и когда я смотрю бои, ту, какую работу они проделывают, конечно, от Хабиба тоже хотелось бы маленькую часть себе взять, — сказала Кудерметова в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе. На профессиональном уровне провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.