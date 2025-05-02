Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова назвала кумира из другого вида спорта, который был для неё примером

Вероника Кудерметова назвала кумира из другого вида спорта, который был для неё примером
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова ответила на вопрос о представителях других видов спорта, которые вдохновляют её на подвиги.

«Сейчас таких личностей нет, но в своё время я очень увлекалась борьбой, смешанными единоборствами. Хабиб, наш, Нурмагомедов впечатлял своими победами, трудом, поэтому я всегда говорю, что отчасти папа (Эдуард Кудерметов — хоккеист «Ак Барса» в 1990-х. — Прим. «Чемпионата») прививал мне дисциплину с самого детства, но и когда я смотрю бои, ту, какую работу они проделывают, конечно, от Хабиба тоже хотелось бы маленькую часть себе взять, — сказала Кудерметова в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе. На профессиональном уровне провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Материалы по теме
Вероника Кудерметова рассказала, что особенно ей понравилось в рекорде Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android