Циньвэнь: отец хочет построить что-то типа музея моих наград и достижений в Ухани
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Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, где хранится чемпионская медаль Олимпиады-2024 и как относится к победам на турнирах её отец.
«Медаль хранится дома. У моего отца есть специальное место, где он хранит все мои трофеи, которые я выигрывала лет с 10. Он вообще хочет построить что-то типа музея моих наград и достижений в Ухани, чтобы люди могли приходить и смотреть на них», – рассказала Чжэн Цинвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.
Напомним, Циньвэнь выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже-2024, победив в финале турнира хорватку Донну Векич со счётом 6:2, 6:3.
Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 17:40 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
21
Донна Векич
Д. Векич
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