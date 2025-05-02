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Циньвэнь: отец хочет построить что-то типа музея моих наград и достижений в Ухани

Циньвэнь: отец хочет построить что-то типа музея моих наград и достижений в Ухани
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Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, где хранится чемпионская медаль Олимпиады-2024 и как относится к победам на турнирах её отец.

«Медаль хранится дома. У моего отца есть специальное место, где он хранит все мои трофеи, которые я выигрывала лет с 10. Он вообще хочет построить что-то типа музея моих наград и достижений в Ухани, чтобы люди могли приходить и смотреть на них», – рассказала Чжэн Цинвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.

Напомним, Циньвэнь выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже-2024, победив в финале турнира хорватку Донну Векич со счётом 6:2, 6:3.

Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 17:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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