Циньвэнь: отец хочет построить что-то типа музея моих наград и достижений в Ухани

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, где хранится чемпионская медаль Олимпиады-2024 и как относится к победам на турнирах её отец.

«Медаль хранится дома. У моего отца есть специальное место, где он хранит все мои трофеи, которые я выигрывала лет с 10. Он вообще хочет построить что-то типа музея моих наград и достижений в Ухани, чтобы люди могли приходить и смотреть на них», – рассказала Чжэн Цинвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.

Напомним, Циньвэнь выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже-2024, победив в финале турнира хорватку Донну Векич со счётом 6:2, 6:3.