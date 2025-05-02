Чжэн Циньвэнь рассказала, как изменилось внимание к её карьере после золота ОИ-2024

Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, насколько изменилось внимание к её карьере после победы на Олимпиаде в Париже-2024.

«За мной стало следить больше людей. Им стало интересно: как прошёл турнир, в котором я принимала участие? Если я проигрываю, то они начинают атаковать меня с вопросами, почему я так сыграла? Критиковать меня. Но, с другой стороны, такие люди делают меня только лучше, потому что лучшей реакцией на такую критику будет желание выиграть больше матчей», – рассказала Цинвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.

Напомним, на проходящем с 22 апреля по 3 мая турнире WTA-1000 в Мадриде Цинвэнь проиграла во втором круге соревнований россиянке Анастасии Потаповой – 4:6, 4:6.