Чжэн Циньвэнь рассказала, как изменилось внимание к её карьере после золота ОИ-2024
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Восьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, насколько изменилось внимание к её карьере после победы на Олимпиаде в Париже-2024.
«За мной стало следить больше людей. Им стало интересно: как прошёл турнир, в котором я принимала участие? Если я проигрываю, то они начинают атаковать меня с вопросами, почему я так сыграла? Критиковать меня. Но, с другой стороны, такие люди делают меня только лучше, потому что лучшей реакцией на такую критику будет желание выиграть больше матчей», – рассказала Цинвэнь в интервью YouTube-каналу Mutua Madrid Open.
Напомним, на проходящем с 22 апреля по 3 мая турнире WTA-1000 в Мадриде Цинвэнь проиграла во втором круге соревнований россиянке Анастасии Потаповой – 4:6, 4:6.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Комментарии
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