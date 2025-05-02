Вероника Кудерметова — о парном разряде: тоже приносит заработок, победы, трофеи

Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова ответила на вопрос о своём отношении к участию в турнирах в парном разряде.

«Пару всегда воспринимала как вспомогательный элемент, потому что часто в одиночке не идёт, но тебе нужно как можно дольше оставаться в соревновательном ритме. Пара помогает тебе ощущать, что ты в соревнованиях, продолжаешь бороться. Пара и одиночка — это для меня такие два элемента, которые мне как спортсмену помогают становиться сильнее. В то же время я всегда говорю, что одиночка для меня важнее, но пара — тоже приятный элемент, который приносит заработок, победы, трофеи», — сказала Кудерметова в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Сегодня, 2 мая, Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс сыграет против белорусски Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер из США в матче за выход в финал парного турнира WTA-1000 в Мадриде.

Достижения Кудерметовой в парном разряде: экс вторая ракетка мира, чемпионка Итогового турнира WTA (2022); финалистка Уимблдона-2021, победительница восьми турниров WTA.