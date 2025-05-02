Джек Дрейпер рассказал о дискриминации леворуких теннисистов в АТР

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, что ему приходится сталкиваться с дискриминацией во время поиска спарринг-партнёра перед турнирами из-за того, что он играет левой рукой.

«Дискриминация происходит постоянно. Я никогда не задумываюсь о том, какой рукой играет другой игрок, но для кого-то это принципиально важно – не тренироваться перед турнирами против левши. Я не понимаю этого. Но у многих игроков в голове возникает мысль, что они не могут играть с левшой перед турниром или матчем. В итоге ты оказываешься без партнёра для тренировок перед турнирами или находясь уже в сетке соревнований», – сказал Дрейпер на пресс-конференции турнира в Мадриде.

Дрейпер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв итальянца Маттео Арнальди – 6:0, 6:4.

За право сыграть в финале соревнований он поспорит с ещё одним итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, который в своём четвертьфинале был сильнее канадца Габриэля Диалло – 6:4, 6:3.