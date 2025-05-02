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Джек Дрейпер рассказал о дискриминации леворуких теннисистов в АТР

Джек Дрейпер рассказал о дискриминации леворуких теннисистов в АТР
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, что ему приходится сталкиваться с дискриминацией во время поиска спарринг-партнёра перед турнирами из-за того, что он играет левой рукой.

«Дискриминация происходит постоянно. Я никогда не задумываюсь о том, какой рукой играет другой игрок, но для кого-то это принципиально важно – не тренироваться перед турнирами против левши. Я не понимаю этого. Но у многих игроков в голове возникает мысль, что они не могут играть с левшой перед турниром или матчем. В итоге ты оказываешься без партнёра для тренировок перед турнирами или находясь уже в сетке соревнований», – сказал Дрейпер на пресс-конференции турнира в Мадриде.

Дрейпер вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв итальянца Маттео Арнальди – 6:0, 6:4.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 18:45 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

За право сыграть в финале соревнований он поспорит с ещё одним итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, который в своём четвертьфинале был сильнее канадца Габриэля Диалло – 6:4, 6:3.

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