Раонич: подача — единственный удар, за счёт которого действительно можно построить карьеру

Экс третья ракетка мира канадец Милош Раонич поделился своим мнением о том, с помощью какого удара теннисист может построить успешную карьеру.

«Моя теннисная история была бы совсем другой без подачи. Это единственный удар, за счёт которого действительно можно построить карьеру в теннисе. Никто не сделал карьеру только на форхенде, только на волеях или только на бэкхенде. А вот подача может иметь невероятное влияние. Жаль, что на неё не делают упор», – приводит слова Раонича Tennis Channel.

В сезоне 2024 года Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовой встрече. В матче первого круга травяного турнира АТР-250 в Лондоне против Кэмерона Нории (6:7, 6:3, 7:6) он 47 раз подал навылет и обошёл предыдущего рекордсмена хорвата Иво Карловича (45).