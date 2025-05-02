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Раонич: подача — единственный удар, за счёт которого действительно можно построить карьеру

Раонич: подача — единственный удар, за счёт которого действительно можно построить карьеру
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Экс третья ракетка мира канадец Милош Раонич поделился своим мнением о том, с помощью какого удара теннисист может построить успешную карьеру.

«Моя теннисная история была бы совсем другой без подачи. Это единственный удар, за счёт которого действительно можно построить карьеру в теннисе. Никто не сделал карьеру только на форхенде, только на волеях или только на бэкхенде. А вот подача может иметь невероятное влияние. Жаль, что на неё не делают упор», – приводит слова Раонича Tennis Channel.

В сезоне 2024 года Раонич установил рекорд по количеству эйсов в трёхсетовой встрече. В матче первого круга травяного турнира АТР-250 в Лондоне против Кэмерона Нории (6:7, 6:3, 7:6) он 47 раз подал навылет и обошёл предыдущего рекордсмена хорвата Иво Карловича (45).

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