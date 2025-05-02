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«Хотел бы больше времени на отдых». Рууд — о графике АТР-тура

«Хотел бы больше времени на отдых». Рууд — о графике АТР-тура
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15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался о том, насколько плотно составлен календарь игрового сезона в АТР-туре.

«Когда ты видишь, как все остальные играют каждую неделю или проводят полноценный сезон, это как будто подталкивает тебя поступать так же. Конечно, бывают дни и моменты, когда я хотел бы, чтобы сезон был немного короче, чтобы у нас было больше времени по-настоящему отдохнуть и не думать о теннисе подольше, но у нас этого нет. Расписание такое, какое есть.

Если ты заканчиваешь год в топ-30 мирового рейтинга, то в следующем сезоне, насколько я подсчитал, у тебя обязательных к участию 28 или 29 недель. Ты должен появляться на этих турнирах — тебя к этому вынуждают», – сказал Рууд на пресс-конференции после четвертьфинального матча турнира в Мадриде.

Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв россиянина Даниила Медведева – 6:3, 7:5.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В 1/2 финала Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло, который был сильнее в своём четвертьфинальном матче против чеха Якуба Меншика – 3:6, 7:6, 6:2. Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.

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