«Хотел бы больше времени на отдых». Рууд — о графике АТР-тура

15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался о том, насколько плотно составлен календарь игрового сезона в АТР-туре.
«Когда ты видишь, как все остальные играют каждую неделю или проводят полноценный сезон, это как будто подталкивает тебя поступать так же. Конечно, бывают дни и моменты, когда я хотел бы, чтобы сезон был немного короче, чтобы у нас было больше времени по-настоящему отдохнуть и не думать о теннисе подольше, но у нас этого нет. Расписание такое, какое есть.
Если ты заканчиваешь год в топ-30 мирового рейтинга, то в следующем сезоне, насколько я подсчитал, у тебя обязательных к участию 28 или 29 недель. Ты должен появляться на этих турнирах — тебя к этому вынуждают», – сказал Рууд на пресс-конференции после четвертьфинального матча турнира в Мадриде.
Рууд вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв россиянина Даниила Медведева – 6:3, 7:5.
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В 1/2 финала Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло, который был сильнее в своём четвертьфинальном матче против чеха Якуба Меншика – 3:6, 7:6, 6:2. Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублёв.
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