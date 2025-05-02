Каспер Рууд: жизнь теннисиста — это как хомяк в колесе, которое никогда не останавливается

15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал о жизни профессионального теннисиста и о своей перезагрузке в туре.

«Это как жизнь хомяка в колесе, которое никогда не останавливается. Исключение – шесть недель в ноябре и декабре, когда нет турниров. Но уже с начала января – а в этом году сезон вообще стартовал 27 или 28 декабря – всё начинается заново.

Ты жертвуешь личным: временем с семьёй, близкими – и порой это тяжелее, чем всё остальное. Это просто навалилось, и я почувствовал себя как хомяк, бегущий по кругу, без возможности выбраться. Мне нужно было сделать прыжок в сторону, переосмыслить, куда я иду и как себя ощущаю», – сказал Рууд на пресс-конференции в Мадриде.

Напомним, норвежский теннисист вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, обыграв в 1/4 финала россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:5.