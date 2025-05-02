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«Теннис — это не только удары по мячу». Рууд назвал главную составляющую успешной игры

«Теннис — это не только удары по мячу». Рууд назвал главную составляющую успешной игры
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15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал о своём возвращении в теннис после обращения к специалистам со своими психологическими проблемами.

«Я вернулся с более здоровым ментальным состоянием. Это позволяет лучше справляться с трудными моментами. Потому что теннис — это не только про удары по мячу и скорость. Это, в первую очередь, ментальная игра», — сказал Рууд на пресс-конференции в Мадриде.

Напомним, норвежский теннисист вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв в 1/4 финала россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:5. В матче за выход финал он сыграет с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.

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