«Хорошо подходит для меня». Гауфф — об игре на грунте

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, насколько комфортно чувствует себя в этом грунтовом сезоне.

«Мне всегда казалось, что я себя чувствую комфортно на грунте. В этом сезоне я хорошо выступаю, по крайней мере на данном этапе, посмотрим, что будет на «Ролан Гаррос». Кажется, я наконец-то нашла своё движение в этом сезоне на грунте. Это покрытие сложное с физической точки зрения. Если ты физически не готов, то оно может вымотать тебя. Может быть, оно хорошо подходит для меня, поскольку я сильна физически, много перемещаюсь во время матча, могу играть агрессивно, но в то же время и много вкалываю на этом покрытии», — сказала Гауфф в интервью Tennis Channel.

Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв польку Игу Швёнтек со счётом 6:1, 6:1. В финале турнира Гауфф выйдет против белоруски Арины Соболенко, которая в своём матче 1/2 финала была сильнее украинки Элины Свитолиной со счётом 6:3, 7:5. Финал турнира запланирован на 3 мая.