Кудерметова и Мертенс с трудом вышли в финал парного разряда турнира в Мадриде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Мадриде, обыграв белоруско-американскую пару Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер со счётом 4:6, 6:4, 10:8.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Кудерметова/Мертенс допустили допустили две двойные ошибки за матч и смогли реализовать три брейк-пойнта из пяти. Азаренко/Крюгер сделали одну подачу навылет, допустили две двойных ошибки за игру и реализовали три брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Мадриде Кудерметова/Мертенс сыграют против победителей второго полуфинала, в котором встретятся российско-румынский дуэт Анна Калинская/Сорана Кырстя и латвийско-тайваньская пара Елена Остапенко/Се Шувэй.