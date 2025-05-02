Кудерметова и Мертенс с трудом вышли в финал парного разряда турнира в Мадриде
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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Мадриде, обыграв белоруско-американскую пару Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер со счётом 4:6, 6:4, 10:8.
Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 14:40 МСК
Виктория Азаренко
Эшлин Крюгер
В. Азаренко Э. Крюгер
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|4
|0 8
|
|6
|1 10
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Кудерметова/Мертенс допустили допустили две двойные ошибки за матч и смогли реализовать три брейк-пойнта из пяти. Азаренко/Крюгер сделали одну подачу навылет, допустили две двойных ошибки за игру и реализовали три брейк-пойнта из семи.
В финале турнира в Мадриде Кудерметова/Мертенс сыграют против победителей второго полуфинала, в котором встретятся российско-румынский дуэт Анна Калинская/Сорана Кырстя и латвийско-тайваньская пара Елена Остапенко/Се Шувэй.
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