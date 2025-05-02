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Давыденко — о физическом состоянии Мирры Андреевой: её организм пока не справляется

Давыденко — о физическом состоянии Мирры Андреевой: её организм пока не справляется
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Бывший теннисист экс-третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался по поводу физического состояния 18-летней россиянки Мирры Андреевой.

«Ей сейчас 18, а у неё перебинтованные кисти и проблемы с плечом. Понятно, что у неё сейчас профессиональная нагрузка идёт и играет очень много матчей. Значит, её организм пока не справляется, она ещё не готова до конца держать такую нагрузку», — сказал Давыденко в видео, опубликованном в телеграм-канале BB Tennis.

Андреева — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В этом сезоне она выиграла турниры WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и в американском Индиан-Уэллсе. На счету россиянки серебряная медаль Олимпийских игр в Париже — 2024 в парном женском разряде, которую она завоевала вместе с Дианой Шнайдер, став самым молодым призёром теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года.

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