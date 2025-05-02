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Наоми Осака вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-125 в Сен-Мало

Наоми Осака вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-125 в Сен-Мало
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).

В матче 1/4 финала Осака (2), ныне занимающая 55-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 143-ю ракетку мира Эльзу Жакмо из Франции. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Встреча Осаки с Жакмо продлилась 1 час 30 минут. В её рамках Наоми три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Жакмо два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

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