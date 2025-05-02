Фото: Каспера Рууда что-то беспокоит в области груди по ходу полуфинала турнира в Мадриде

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд взял медицинский тайм-аут в начале матча в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
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За выход в финал Мадрида Рууд (14) борется с 21-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Серундоло (20).
Рууду стало нехорошо уже после трёх сыгранных геймов. При счёте 2:1 в свою пользу Каспер вызвал на корт физиотерапевта. Норвежца явно что-то беспокоит в области груди/спины.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что в случае сегодняшней победы Рууд вытеснит россиянина Даниила Медведева из топ-10 мирового рейтинга.
В другом полуфинале Мадрида-2025 сразятся Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 10).
- 2 мая 2025
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