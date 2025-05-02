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Фото: Каспера Рууда что-то беспокоит в области груди по ходу полуфинала турнира в Мадриде

Фото: Каспера Рууда что-то беспокоит в области груди по ходу полуфинала турнира в Мадриде
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд взял медицинский тайм-аут в начале матча в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 17:15 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

За выход в финал Мадрида Рууд (14) борется с 21-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Серундоло (20).

Рууду стало нехорошо уже после трёх сыгранных геймов. При счёте 2:1 в свою пользу Каспер вызвал на корт физиотерапевта. Норвежца явно что-то беспокоит в области груди/спины.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что в случае сегодняшней победы Рууд вытеснит россиянина Даниила Медведева из топ-10 мирового рейтинга.

В другом полуфинале Мадрида-2025 сразятся Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 10).

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