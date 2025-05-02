Джек Дрейпер ответил на вопрос о своей популярности среди взрослых женщин в Англии

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о своей популярности в родной стране.

— В одном из интервью ты сказал, что у тебя больше поклонниц среди женщин старшего поколения в Англии. Это изменилось после того, как ты появился на обложках журналов? Ты стал популярнее среди молодёжи?

— Не знаю. Я особо не сижу в социальных сетях. Держусь подальше от этого. Там, где я живу, меня особо никто не узнаёт. Если честно, я веду довольно сдержанный образ жизни, — сказал Дрейпер в эфире BB Tennis.

С понедельника, 5 мая, Дрейпер гарантированно дебютирует в топ-5 мирового рейтинга, вытеснив из него серба Новака Джоковича.