Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер ответил на вопрос о своей популярности среди взрослых женщин в Англии

Джек Дрейпер ответил на вопрос о своей популярности среди взрослых женщин в Англии
Комментарии

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о своей популярности в родной стране.

— В одном из интервью ты сказал, что у тебя больше поклонниц среди женщин старшего поколения в Англии. Это изменилось после того, как ты появился на обложках журналов? Ты стал популярнее среди молодёжи?
 — Не знаю. Я особо не сижу в социальных сетях. Держусь подальше от этого. Там, где я живу, меня особо никто не узнаёт. Если честно, я веду довольно сдержанный образ жизни, — сказал Дрейпер в эфире BB Tennis.

С понедельника, 5 мая, Дрейпер гарантированно дебютирует в топ-5 мирового рейтинга, вытеснив из него серба Новака Джоковича.

Материалы по теме
Дрейпер: никогда не мог подумать, что сумею быть похожим на Надаля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android