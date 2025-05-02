Ига Швёнтек может полностью пропустить травяной сезон — Sport.onet.pl

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек может полностью пропустить травяной сезон. Об этом сообщает Sport.onet.pl.

В случае неудачного выступления на грунтовых турнирах WTA-1000 в Риме и «Ролан Гаррос» Швёнтек может отказаться от травяного сезона. Польке не предстоит защищать большое количество очков, что позволяет воспользоваться небольшим отдыхом, чтобы вернуться в хорошей физической и психологической форме к US Open — 2025.

Ранее стало известно, что у Иги Швёнтек умер дедушка до начала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Спортсменка присутствовала на его похоронах.