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Ига Швёнтек может полностью пропустить травяной сезон — Sport.onet.pl

Ига Швёнтек может полностью пропустить травяной сезон — Sport.onet.pl
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек может полностью пропустить травяной сезон. Об этом сообщает Sport.onet.pl.

В случае неудачного выступления на грунтовых турнирах WTA-1000 в Риме и «Ролан Гаррос» Швёнтек может отказаться от травяного сезона. Польке не предстоит защищать большое количество очков, что позволяет воспользоваться небольшим отдыхом, чтобы вернуться в хорошей физической и психологической форме к US Open — 2025.

Ранее стало известно, что у Иги Швёнтек умер дедушка до начала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Спортсменка присутствовала на его похоронах.

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