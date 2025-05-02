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Каспер Рууд пожаловался на публику его матча с Серундоло в полуфинале турнира в Мадриде

Каспер Рууд пожаловался на публику его матча с Серундоло в полуфинале турнира в Мадриде
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд по ходу матча в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) выразил своё недовольство поведением зрителей.

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 17:15 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

По словам Рууда, которые он адресовал судье на вышке Мануэлю Мессине, некоторые болельщики специально начинают шуметь как на его первой, так и на второй подаче.

Судья: Здесь нет таких правил. Это невежливо. Я попрошу их не кричать…
Рууд: Сколько раз они должны закричать, прежде чем я смогу что-то потребовать? Почему ты не можешь ответить на вопрос? Ты просто говоришь: «Я разберусь с этим». Но я задаю конкретный вопрос. Через сколько секунд я смогу потребовать, скажем, ещё одну подачу или переигровку? Если они будут делать это снова, и снова, и снова… ничего.А как же Соболенко с дождём на днях?
Судья: Это совершенно разные ситуации.
Рууд: Забавно, что вы никогда не можете дать чёткого ответа на этот вопрос.
Судья: Потому что на это нет ответа.

После розыгрыша, который остался за Каспером, во время перехода спор Рууда с судьей продолжился.

Рууд: Просто сказать «Пожалуйста, не делайте этого снова» недостаточно. Некоторые фанаты слишком громкие. Вы можете наказать их, отдав мне первую подачу. Как вы думаете, он сделает это снова? Вероятно, нет.
Судья: Если кто-то делает это намеренно, мы можем послать охрану и попросить их покинуть стадион. Я слышал, что это было пару раз. Мы не можем проникнуть в сознание людей…
Рууд: Я знаю, но, предположим, если вы были бы строже, они бы больше этого не делали. Вы просто могли сразу же это пресечь. Франсиско тут не виноват, но публика болеет против меня.

За выход в финал Мадрида Рууд (14) борется с 21-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Серундоло (20). В данный момент счёт матча 6:4, 6:5 в пользу норвежца.

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