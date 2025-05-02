Каспер Рууд пробился в финал «Мастерса» в Мадриде, обыграв Франсиско Серундоло

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/2 финала он обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.
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Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Серундоло выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 18 заработанных. Рууд выполнил четыре эйса, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
В финале «Мастерса» в Мадриде Рууд сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия). Отметим, после победы в полуфинале Рууд вытеснит Даниила Медведева из первой десятки мирового рейтинга.
- 2 мая 2025
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