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Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после «Мастерса» в Мадриде

Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после «Мастерса» в Мадриде
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга по итогам грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Из первой десятки его вытеснит 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд, который вышел в финал текущих соревнований.

В матче 1/2 финала турнира в Мадриде Рууд обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу норвежского теннисиста. После этой победы Рууд гарантировал себе возвращение в топ-10 рейтинга ATP.

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 17:15 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

В финале «Мастерса» в Мадриде Рууд сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия). Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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