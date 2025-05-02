Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после «Мастерса» в Мадриде
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Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга по итогам грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Из первой десятки его вытеснит 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд, который вышел в финал текущих соревнований.
В матче 1/2 финала турнира в Мадриде Рууд обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу норвежского теннисиста. После этой победы Рууд гарантировал себе возвращение в топ-10 рейтинга ATP.
Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 17:15 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|5
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|7
Каспер Рууд
К. Рууд
В финале «Мастерса» в Мадриде Рууд сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия). Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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