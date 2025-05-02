Впервые с июня 2019 года в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного российского теннисиста

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев покинут топ-10 мирового рейтинга после выступления на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Действующий чемпион «Мастерса» в Мадриде Рублёв в третьем круге потерпел поражение от 75-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:0, 4:6). После неудачной попытки защитить чемпионские очки Андрей выпадет из топ-15.

Даниил Медведев же на текущем турнире в Мадриде дошёл до четвертьфинала, где со счётом 3:6, 5:7 уступил 15-й ракетке мира норвежцу Касперу Рууду. Именно скандинав вытеснит Медведева из первой десятки.

Таким образом, впервые с июня 2019 года в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного российского теннисиста.