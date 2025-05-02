Каспер Рууд заявил, что мог сняться по ходу матча с Серундоло из-за боли в груди

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/2 финала он обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу норвежца.

«Не был уверен, что смогу закончить этот матч. Почувствовал что-то в рёбрах во время разминки перед самым выходом на корт. Я чувствовал это почти при каждом ударе. Особенно при подаче. К счастью, быстро справился с этим. Я принял пару обезболивающих. Конечно, это не лучший вариант, но в подобных ситуациях приходится делать это время от времени.

По ходу матча стало легче и лучше. Я разогрелся, получил немного адреналина. Надеюсь, всё не так уж плохо. Немного неприятно, когда ты выходишь на такой матч и сразу что-то чувствуешь. Не самый идеальный старт, но мне удалось собраться и сыграть в хороший теннис, когда это было необходимо», — сказал Рууд в интервью на корте.