«Крик души». Потапова пожаловалась на однообразный досуг теннисистов

39-я ракетка мира представительница России Анастасия Потапова высказалась о рутине в профессиональной карьере теннисистов.

«Знаете, что одно из самых тяжёлых вещей в нашей профессии? Это собирание и разбирание вещей. Собираешь два чемодана в поездку, прилетаешь на турнир, разбираешь два чемодана, после чего проигрываешь и опять собираешь эти же чемоданы, летишь домой, разбираешь их, всё стираешь и буквально в этот же день, либо — максимум — на следующий, собираешься опять, чтобы полететь на очередной турнир. А дальше вы поняли, что происходит. И так каждую неделю! Крик души», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.