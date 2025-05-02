Стэн Вавринка вышел в полуфинал грунтового челленджера во Франции

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал грунтового турнира серии «челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция).

В матче 1/4 финала 40-летний Вавринка обыграл 107-ю ракетку мира американца Нишеша Басаваредди. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:3 в пользу ныне 158-й ракетки мира.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 57 минут. В её рамках Стэн восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.