Каспер Рууд подробно высказался о провокациях со стороны болельщика Серундоло

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд объяснил, почему по ходу матча в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) выражал своё недовольство поведением зрителей.

«Чувствовал, что выкрики были в честь Франсиско, что, не является нормальным. Сколько раз болельщику или кому-то из толпы разрешается беспокоить игрока, прежде чем мне будет позволено отреагировать в ответ? Я задал судье гипотетический вопрос: знаете, если бы вы не засчитали мне ошибку на первой подаче за то, что я пожаловался, как вы думаете, он сделал бы это снова? Наверное, нет, потому что он болеет за Франсиско.

Так что я просто задался вопросом, может быть, стоит подумать о том, чтобы не менять правила, а усилить давление на фанатов, которые пришли сюда, чтобы беспокоить игроков. Франсиско не сделал ничего плохого, и я не хочу быть придурком по отношению к нему, но фанаты, которые поддерживают его, пытались мне помешать. Так что, если они увидят, что это не работает, то больше не будут этого делать.

Это очень сложная ситуация. Понимаю, что болельщикам позволено болеть за кого угодно, но мне кажется, что в теннисе есть своего рода неписаные правила относительно того, что ты можешь делать, а чего не должен делать как зритель. Большинство фанатов понимают это правильно, но когда кто-то слишком сильно мешает, я думаю, это переходит все границы. Так что я просто задал вопрос судье. Возможно, я погорячился, но, по-моему, это был правильный вопрос», — сказал Рууд на пресс-конференции.

В матче 1/2 финала турнира в Мадриде Рууд обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.