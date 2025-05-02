Джек Дрейпер обыграл Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде. В 1/2 финала он обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Дрейпер выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. Музетти выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В матче за титул «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.