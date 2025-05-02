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Джек Дрейпер обыграл Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Джек Дрейпер обыграл Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде. В 1/2 финала он обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Дрейпер выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. Музетти выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В матче за титул «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

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