Джек Дрейпер обыграл Лоренцо Музетти в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
Поделиться
Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде. В 1/2 финала он обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время Дрейпер выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. Музетти выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В матче за титул «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2025
-
23:46
-
23:39
-
23:13
-
22:57
-
22:23
-
21:46
-
19:47
-
19:35
-
19:13
-
19:06
-
18:55
-
18:48
-
17:59
-
17:47
-
17:42
-
17:25
-
17:00
-
16:47
-
16:39
-
16:32
-
15:51
-
15:27
-
15:07
-
14:28
-
14:05
-
13:49
-
13:30
-
13:05
-
12:51
-
12:36
-
12:35
-
12:12
-
11:51
-
11:33
-
11:32