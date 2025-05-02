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Джек Дрейпер оценил своего соперника по финалу «Мастерса» в Мадриде

Джек Дрейпер оценил своего соперника по финалу «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о предстоящем матче с 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом в финале грунтового «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«Думаю, осознание того, что я выиграл уже один «Мастерс», даёт немного спокойствия. Но Каспер такой опытный игрок. Он выходил в финал турниров «Большого шлема»… дважды на грунте. Он настоящий профессионал, который всегда выкладывается по полной, и его очень сложно победить. Он в финале. Он хорошо играет. Я должен показать свой лучший теннис», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

В 1/2 финала турнира в Мадриде Дрейпер обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

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