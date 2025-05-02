Определились финалисты грунтового «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 2 мая, завершились полуфинальные матчи грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого составляет € 7 854 000. В матче за титул встретятся шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер и 15-й номер мирового рейтинга норвежец Каспер Рууд.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде, 2025 год. Финал:

Джек Дрейпер (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия).

В 1/2 финала Дрейпер обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6. Каспер Рууд оказался сильнее аргентинца Франсиско Серундоло — 6:4, 7:5.

«Мастерс» в Мадриде продлится до 4 мая. В прошлом году турнир выиграл олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.