Джек Дрейпер повторил достижение Энди Маррея после выхода в финал «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира Джек Дрейпер стал вторым британцем после легендарного Энди Маррея, которому удалось выйти в финал турниров категории «Мастерс» на грунте и харде.

Сегодня, в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде, Дрейпер обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

В матче за титул «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

«Мастерс» в Мадриде продлится до 4 мая. В прошлом году турнир выиграл олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.