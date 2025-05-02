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Рууд и Дрейпер не проиграли ни одного сета на пути к финалу «Мастерса» в Мадриде

Рууд и Дрейпер не проиграли ни одного сета на пути к финалу «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер и 15-й номер мирового рейтинга норвежец Каспер Рууд не проиграли ни одного сета на пути к финалу грунтового «Мастерса» в Мадриде.

На пути к матчу за титул Джек Дрейпер уверенно обошёл Таллона Грикспора, Маттео Берреттини, Томми Пола, Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти. Рууд оказался сильнее Артура Риндеркнеша, Себастьяна Корды, Тейлора Фрица, Даниила Медведева и Франсиско Серундоло.

«Мастерс» в Мадриде продлится до 4 мая. В прошлом году турнир выиграл олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

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