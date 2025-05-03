«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 2 мая

Сегодня, 2 мая, в Мадриде прошли полуфинальные матчи грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1/2 финала, результаты игрового дня 2 мая:

Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 6:4, 7:5;

Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 7:6.

Турнир в Мадриде с призовым фондом € 7 854 000 проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является Андрей Рублёв. Российский теннисист на этом турнире закончил выступления в третьем круге, уступив казахстанцу Александру Бублику.