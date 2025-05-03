Джек Дрейпер прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер прокомментировал выход в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

В полуфинале Дрейпер (5) обыграл 11-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти (10). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу британца.

— Вы играли друг с другом с самого детства. Этот матч был похож на отголоски прошлого?

— Тогда было ощущение, что матч идёт по-другому. Мы встречались несколько раз на юниорском уровне. Так приятно играть с тем, с кем ты вырос… И обоим воплощать свои мечты на самых крупных кортах. Я думал об этом перед игрой. Но в то же время думал о битве. Я считаю, что мы оба выросли как игроки и как люди за последние 12-14 месяцев с момента нашей последней встречи. Думаю, это было видно на корте сегодня. Я горжусь этим, — сказал Дрейпер в интервью на корте.