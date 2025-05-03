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Джек Дрейпер прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде

Джек Дрейпер прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер прокомментировал выход в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

В полуфинале Дрейпер (5) обыграл 11-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти (10). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу британца.

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

— Вы играли друг с другом с самого детства. Этот матч был похож на отголоски прошлого?
— Тогда было ощущение, что матч идёт по-другому. Мы встречались несколько раз на юниорском уровне. Так приятно играть с тем, с кем ты вырос… И обоим воплощать свои мечты на самых крупных кортах. Я думал об этом перед игрой. Но в то же время думал о битве. Я считаю, что мы оба выросли как игроки и как люди за последние 12-14 месяцев с момента нашей последней встречи. Думаю, это было видно на корте сегодня. Я горжусь этим, — сказал Дрейпер в интервью на корте.

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