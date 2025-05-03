Джек Дрейпер высказался о преимуществе над Руудом перед их финалом в Мадриде

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер высказался о предстоящем матче с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема» норвежцем Каспером Руудом в финале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).
В полуфинале Дрейпер (5) обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти (10). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу британца.
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— Что касается финала, то ты — игрок, который уже выигрывал турнир серии «Мастерс 1000». Какое преимущество это тебе даёт?
— Думаю, осознание того, что я выиграл турнир, немного успокаивает мне душу. Но Каспер — такой опытный игрок, — сказал Дрейпер в интервью на корте.
Напомним, Дрейпер в 2025 году победил в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Рууд же, несмотря на свою титулованность, пока не выигрывал турниры такого уровня.
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