Джек Дрейпер быстрее всех британцев в Открытой эре вышел в финалы ATP на всех покрытиях
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Шестая ракетка мира Джек Дрейпер стал самым молодым британцем в Открытой эре, которому удалось выйти в финалы на уровне ATP на всех покрытиях (грунт, хард и трава), сообщает Opta Ace. Дрейперу 23 года и 121 день.
В пятницу, 2 мая, Дрейпер впервые пробился в финал грунтового турнира. В 1/2 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде Дрейпер обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
В матче за титул «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.
«Мастерс» в Мадриде продлится до 4 мая. В прошлом году турнир выиграл олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.
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