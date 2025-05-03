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Джек Дрейпер быстрее всех британцев в Открытой эре вышел в финалы ATP на всех покрытиях

Джек Дрейпер быстрее всех британцев в Открытой эре вышел в финалы ATP на всех покрытиях
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Шестая ракетка мира Джек Дрейпер стал самым молодым британцем в Открытой эре, которому удалось выйти в финалы на уровне ATP на всех покрытиях (грунт, хард и трава), сообщает Opta Ace. Дрейперу 23 года и 121 день.

В пятницу, 2 мая, Дрейпер впервые пробился в финал грунтового турнира. В 1/2 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде Дрейпер обыграл 11-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

В матче за титул «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.

«Мастерс» в Мадриде продлится до 4 мая. В прошлом году турнир выиграл олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

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