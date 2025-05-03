Корентен Муте не будет подавать жалобу на Павла Котова после угроз об убийстве

Французский теннисист Корентен Муте заявил, что не будет подавать жалобу на россиянина Павла Котова, который якобы угрожал ему расправой во время их игры на челленджере в Экс-ан-Прованс (Франция).

«В прошлом я тоже говорил то, что не следовало бы. Есть игроки, которые говорят на корте то, что не сказали бы вне его. Важно, что каждый человек знает правду о ситуации. Я не собираюсь подавать на него жалобу. Если захочу решить свои проблемы, то пойду к нему напрямую. Но я не думаю, что это необходимо», — приводит слова Муте La Provence.

Муте рассказал об угрозах Котова на своей странице в социальных сетях, но затем удалил пост. Публикацию успел заметить аккаунт Avantage Tennis.