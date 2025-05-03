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Корентен Муте не будет подавать жалобу на Павла Котова после угроз об убийстве

Корентен Муте не будет подавать жалобу на Павла Котова после угроз об убийстве
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Французский теннисист Корентен Муте заявил, что не будет подавать жалобу на россиянина Павла Котова, который якобы угрожал ему расправой во время их игры на челленджере в Экс-ан-Прованс (Франция).

«В прошлом я тоже говорил то, что не следовало бы. Есть игроки, которые говорят на корте то, что не сказали бы вне его. Важно, что каждый человек знает правду о ситуации. Я не собираюсь подавать на него жалобу. Если захочу решить свои проблемы, то пойду к нему напрямую. Но я не думаю, что это необходимо», — приводит слова Муте La Provence.

Муте рассказал об угрозах Котова на своей странице в социальных сетях, но затем удалил пост. Публикацию успел заметить аккаунт Avantage Tennis.

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