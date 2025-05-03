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Калинская и Кырстя уверенно вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде

Калинская и Кырстя уверенно вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде
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Россиянка Анна Калинская в паре с румынской теннисисткой Сораной Кырстей вышли в финал парного разряда грунтового турнира в Мадриде, обыграв пару Се Шувэй/Елена Остапенко. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 23:30 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

Девушки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время российско-румынская пара сделала три подачи навылет и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом семь брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы за время матча не подали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти.

В финальном матче Калинская и Кырстя встретятся с парой Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.

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