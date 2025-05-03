Рууд уступает только Джоковичу по количеству финалов на грунте среди действующих игроков

15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел в свой 18-й финал на грунтовых турнирах в карьере, сообщает Opta. 2 мая Рууд переиграл в двух партиях (6:4, 7:5) 21-го в рейтинге ATP аргентинца Франсиско Серундоло и стал финалистом грунтового «Мастерса» в Мадриде, на котором был посеян под 14-м номером.

Среди действующих игроков Каспер Рууд уступает по количеству грунтовых финалов только Новаку Джоковичу, который за карьеру выходил в финал на грунте 34 раза. По 14 таких финальных матчей в активе Стэна Вавринки, Карлоса Алькараса и Александра Зверева.

Соперником Рууда в финале «Мастерса» в Мадриде будет шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер (пятый посев на турнире).

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