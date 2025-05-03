Дрейпер повторил достижение Алькараса на «Мастерсах» среди игроков, рождённых в XXI веке

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер стал вторым после испанца Карлоса Алькараса родившимся в XXI веке теннисистом, который смог выйти в финалы «Мастерсов» на разных покрытиях за один сезон, сообщает Opta.

2 мая Дрейпер в двух партиях (6:3, 7:6 (7:4)) переиграл 11-го в рейтинге ATP итальянца Лоренцо Музетти и вышел в финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде, где был посеян пятым. Ранее в 2025 году 23-летний британский теннисист стал победителем «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе, который разыгрывается на кортах с хардовым покрытием.

В финале «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сыграет с 15-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (14-й посев).

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