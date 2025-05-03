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Дрейпер повторил достижение Алькараса на «Мастерсах» среди игроков, рождённых в XXI веке

Дрейпер повторил достижение Алькараса на «Мастерсах» среди игроков, рождённых в XXI веке
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер стал вторым после испанца Карлоса Алькараса родившимся в XXI веке теннисистом, который смог выйти в финалы «Мастерсов» на разных покрытиях за один сезон, сообщает Opta.

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

2 мая Дрейпер в двух партиях (6:3, 7:6 (7:4)) переиграл 11-го в рейтинге ATP итальянца Лоренцо Музетти и вышел в финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде, где был посеян пятым. Ранее в 2025 году 23-летний британский теннисист стал победителем «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе, который разыгрывается на кортах с хардовым покрытием.

В финале «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сыграет с 15-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (14-й посев).

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