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«Было бы иронично стать чемпионом». Каспер Рууд — о финале на «Мастерсе» в Мадриде

«Было бы иронично стать чемпионом». Каспер Рууд — о финале на «Мастерсе» в Мадриде
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о возможности выиграть первый «Мастерс» в своей карьере на турнире в Мадриде (Испания).

«В мире тенниса случаются странные ситуации. В прошлом году я вышел в финал Монте-Карло после месяцев отличного тенниса, а теперь я здесь в финале, не демонстрируя хорошего уровня в течение долгого времени. Было бы иронично стать чемпионом в таком контексте.

Не думаю, что на этой неделе многое изменилось по сравнению с последними несколькими месяцами, может быть, это просто вопрос удачи. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы победить, но, если у меня этого не получится, жизнь продолжается, я всё равно останусь тем же человеком», — приводит слова Рууда Punto de Break.

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