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Лоренцо Музетти рассказал, что его впечатляет в игре Джека Дрейпера

Лоренцо Музетти рассказал, что его впечатляет в игре Джека Дрейпера
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11-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти назвал сильные стороны британца Джека Дрейпера, которому проиграл в полуфинале «Мастерса» в Мадриде со счётом 3:6, 6:7.

Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Он очень разносторонний игрок, и это меня больше всего в нём впечатляет. Я бы также сказал, что меня впечатляет то, как он защищается на задней линии, учитывая его большой рост. Он очень высокий и может подавать очень хорошо.

Сегодня у него всё сложилось очень удачно. Я также думаю, что конец матча был очень близким. Сначала он играл впечатляюще, но потом я приблизился к его уровню», — приводит слова Музетти Punto de Break.

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