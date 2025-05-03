Лоренцо Музетти рассказал, что его впечатляет в игре Джека Дрейпера
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11-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти назвал сильные стороны британца Джека Дрейпера, которому проиграл в полуфинале «Мастерса» в Мадриде со счётом 3:6, 6:7.
Мадрид (м). 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 21:10 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
|
|6 4
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Он очень разносторонний игрок, и это меня больше всего в нём впечатляет. Я бы также сказал, что меня впечатляет то, как он защищается на задней линии, учитывая его большой рост. Он очень высокий и может подавать очень хорошо.
Сегодня у него всё сложилось очень удачно. Я также думаю, что конец матча был очень близким. Сначала он играл впечатляюще, но потом я приблизился к его уровню», — приводит слова Музетти Punto de Break.
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