Лоренцо Музетти рассказал, что его впечатляет в игре Джека Дрейпера

11-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти назвал сильные стороны британца Джека Дрейпера, которому проиграл в полуфинале «Мастерса» в Мадриде со счётом 3:6, 6:7.

«Он очень разносторонний игрок, и это меня больше всего в нём впечатляет. Я бы также сказал, что меня впечатляет то, как он защищается на задней линии, учитывая его большой рост. Он очень высокий и может подавать очень хорошо.

Сегодня у него всё сложилось очень удачно. Я также думаю, что конец матча был очень близким. Сначала он играл впечатляюще, но потом я приблизился к его уровню», — приводит слова Музетти Punto de Break.