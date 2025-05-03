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«Эмоциональный момент». Джек Дрейпер — о финале «Мастерса» в Мадриде

«Эмоциональный момент». Джек Дрейпер — о финале «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер поделился эмоциями от выхода в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Титул он разыграет с норвежцем Каспером Руудом.

«Для меня это эмоциональный момент. Я работал много лет, чтобы попасть в такой финал. Я усердно работаю каждый день, чтобы добиться таких результатов, как сегодня. Для меня очень эмоционально оказаться в этом финале.

Сейчас хочу насладиться победой, заняться чем-то более расслабляющим завтра и подготовиться к финалу в воскресенье. Игра с Каспером станет большим испытанием, это будет отличная битва», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

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