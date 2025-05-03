Арина Соболенко — Кори Гауфф: история личных встреч перед финалом WTA-1000 в Мадриде

Сегодня, 3 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится финальный матч, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Кори Гауфф, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA. Игра начнётся не ранее 19:30 мск.

Соболенко и Гауфф провели между собой девять матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 5-4 в пользу представительницы США. Единственный матч между ними на грунте завершился победой Гауфф со счётом 7:5, 6:3 (WTA-1000, Рим-2021, 1/8 финала).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.