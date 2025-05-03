Арина Соболенко — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция финала WTA-1000 в Мадриде
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Сегодня, 3 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится финальный матч, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Кори Гауфф, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Кори Гауфф, которая начнётся не ранее 19:30 мск.
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Кори Гауфф
К. Гауфф
Соболенко и Гауфф провели между собой девять матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч 5-4 в пользу представительницы США.
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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