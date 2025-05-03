Алибек Качмазов проиграл в трёхчасовом полуфинале челленджера в Китае

185-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов не смог выйти в финал турнира серии «челленджер» в Чьянчжоу (Китай). В полуфинале он потерпел поражение от австралийца Тристана Скулкейта (122-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Матч продолжался 3 часа 3 минуты. В рамках встречи Качмазов выполнил 13 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 17 заработанных. На счету Скулкейта 11 эйсов, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В финале челленджера в Чьянчжоу Тристан Скулкейт сыграет с французским теннисистом Терренсом Атманом.