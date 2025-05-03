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Хольгер Руне опубликовал фото с президентом футбольного клуба «ПСЖ»

Хольгер Руне опубликовал фото с президентом футбольного клуба «ПСЖ»
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал на личной странице фотографию с президентом футбольного клуба «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. На снимке Руне и Аль-Хелаифи позируют с именной для теннисиста футболкой клуба, подписанной многими футболистами.

«Идеальный способ завершить мой день рождения. Спасибо, «ПСЖ», — написал Руне.

Фото: Из личного архива Руне

29 апреля Хольгеру Руне исполнилось 22 года. За свою карьеру датчанин выиграл пять титулов ATP в одиночном разряде, в том числе один «Мастерс» — в Париже (Франция) в 2022 году. В 2025-м Руне завоевал трофей на турнире в Барселоне (Испания), в финале обыграв испанца Карлоса Алькараса.

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