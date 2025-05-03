Стефанос Циципас рассказал, что для него значит понятие «любовь»

18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост в соцсетях, в котором по-своему объяснил значение слова «любовь».

«Любовь — это написать сообщение «Что ты хочешь на ужин?», а затем ждать 45 минут, чтобы услышать «Хм, я не знаю», — написал Циципас в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, 26-летний Циципас находится в отношениях с 27-летней испанской теннисисткой девятой ракеткой мира Паулой Бадосой. Ранее пара намекнула, что готовится сыграть свадьбу, надев белые наряды на 25-ю церемонию вручения наград Laureus World Sports Awards, которая прошла 21 апреля в Мадриде (Испания).