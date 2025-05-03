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Гаэль Монфис снялся с грунтового «Мастерса» в Риме

Гаэль Монфис снялся с грунтового «Мастерса» в Риме
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира категории ATP-1000 в Риме (Италия). В основной сетке его заменит австралиец Ринки Хидзиката (84-й номер рейтинга).

На прошлой неделе Монфис из-за болезни снялся с матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). В первом круге он обыграл хорвата Борну Гойо (1:6, 6:2, 6:4), однако затем не вышел на матч с россиянином Андреем Рублёвым.

«Мастерс» в Риме состоится с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чили Николаса Харри.

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