Янник Синнер рассказал, в чём завидует Карлосу Алькарасу и Лоренцо Музетти

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, в каком элементе игры его превосходят другие игроки.

«Подача нуждается в улучшении, и я завидую технике Карлоса Алькараса и Лоренцо Музетти, которые очень хорошо владеют мячом», — приводит слова Синнера Rai Uno.

Напомним, Синнер был отстранён от официальных соревнований на период с 9 февраля по 4 мая из-за дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил. На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, который пройдёт с 7 по 18 мая, он проведёт свой первый турнир после возвращения.