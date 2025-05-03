Вихлянцева: Гауфф достойна победы на турнире в Мадриде. Соболенко придётся сильно бороться

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о предстоящем финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) между белоруской Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф.
|1
|2
|3
|
|
«Я думаю, что сегодня нас ожидает очень интересный матч. Но мне кажется, что Коко Гауфф сможет побороться за титул. Она проводит хороший турнир. В данном случае обе теннисистки отлично проводят этот турнир. Единственное, что может повлиять, — это погода. Но сегодня в Мадриде солнечно. Думаю, что крышу не будут закрывать.
Матч пройдёт вечером. Вечерних матчей больше провела именно Арина Соболенко. Кажется, что она больше привыкла к этим условиям. Однако по форме игры, которую я видела, Коко достойна этой победы при всём уважении к Арине. Она тоже отлично играет. Либо же Соболенко придётся очень сильно бороться за титул Мадрида-2025», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.
- 3 мая 2025
-
13:32
-
13:24
-
13:22
-
13:08
-
12:56
-
12:43
-
12:22
-
12:19
-
12:09
-
11:34
-
09:52
-
09:44
-
09:30
-
09:28
-
03:42
-
03:01
-
01:41
-
00:49
-
00:39
-
00:19
-
00:15
-
00:07
- 2 мая 2025
-
23:57
-
23:51
-
23:46
-
23:39
-
23:13
-
22:57
-
22:23
-
21:46
-
19:47
-
19:35
-
19:13
-
19:06
-
18:55