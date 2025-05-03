Вихлянцева: Гауфф достойна победы на турнире в Мадриде. Соболенко придётся сильно бороться

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о предстоящем финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) между белоруской Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф.

«Я думаю, что сегодня нас ожидает очень интересный матч. Но мне кажется, что Коко Гауфф сможет побороться за титул. Она проводит хороший турнир. В данном случае обе теннисистки отлично проводят этот турнир. Единственное, что может повлиять, — это погода. Но сегодня в Мадриде солнечно. Думаю, что крышу не будут закрывать.

Матч пройдёт вечером. Вечерних матчей больше провела именно Арина Соболенко. Кажется, что она больше привыкла к этим условиям. Однако по форме игры, которую я видела, Коко достойна этой победы при всём уважении к Арине. Она тоже отлично играет. Либо же Соболенко придётся очень сильно бороться за титул Мадрида-2025», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.