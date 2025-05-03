Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: Гауфф достойна победы на турнире в Мадриде. Соболенко придётся сильно бороться

Вихлянцева: Гауфф достойна победы на турнире в Мадриде. Соболенко придётся сильно бороться
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о предстоящем финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) между белоруской Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я думаю, что сегодня нас ожидает очень интересный матч. Но мне кажется, что Коко Гауфф сможет побороться за титул. Она проводит хороший турнир. В данном случае обе теннисистки отлично проводят этот турнир. Единственное, что может повлиять, — это погода. Но сегодня в Мадриде солнечно. Думаю, что крышу не будут закрывать.

Матч пройдёт вечером. Вечерних матчей больше провела именно Арина Соболенко. Кажется, что она больше привыкла к этим условиям. Однако по форме игры, которую я видела, Коко достойна этой победы при всём уважении к Арине. Она тоже отлично играет. Либо же Соболенко придётся очень сильно бороться за титул Мадрида-2025», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Материалы по теме
Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Свитолиной в полуфинале Мадрида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android