«На грунте он превращается в зверя». Дрейпер — о победе над Музетти в полуфинале Мадрида

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал победу над 11-м номером рейтинга ATP итальянцем Лоренцо Музетти (6:3, 7:6 (7:4)) в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).
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«Это был мой самый сложный матч на турнире, 100 процентов. Мы росли и играли параллельно вместе с Лоренцо, а сейчас он игрок топ-10 и постоянно совершенствуется. Сегодня (2 мая. — Прим. «Чемпионата») была крутая, качественная заруба. На грунте он превращается в настоящего зверя. Он знает, как играть на этом покрытии. С самого начала матча качество и интенсивность игры были на самом высоком уровне. Я доволен собой, Рад, что смог выложиться на максимум», — сказал британец в эфире канала «Теннис! Больше» в VK Video.
В матче за титул чемпиона «Мастерса» в Мадриде Дрейпер сразится с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», 15-й ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом.
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